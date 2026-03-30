俳優の松坂桃李さん（37）が出演する新CMのインタビューで、これさえあればいいという大切なものや、苦手なことなどを明かしました。

CMは4月1日より放送されるGenspark新TV-CMの『プレゼン』篇／『プロダクト』篇です。

これさえあればいいものを聞かれた松坂さんは、「帰る家さえあればいいって感じですかね。それが一番かなと思いますね。働いて、帰ってくる場所があるだけで心がリフレッシュするし、回復するし。次も頑張ろうとか、目標に向かって走っていけるとかっていうふうに、中心の核となるものがあるだけで人間って頑張れるものなので」と明かしました。

■“目薬が下手すぎる”と告白

また、これだけは苦手なことについて、「目薬をうつのが下手くそすぎて。本当にダメなんですね。なんでかわかんないですけど外れるんですよ。僕、花粉症持ちなんですけど、今年結構特にひどくて目にもかなりくるんですよ。なので、目薬をさす機会が多いんですけど、毎回こうやってうつんですけど、必ず眼球じゃなくて、こことか、こことか、すごいときはこの辺なんかに落ちたりとかして。どうにかしてうまくなりたい」と語りました。

■新生活を迎える人にアドバイス「1日1回以上は…」

新生活を迎える人にアドバイスとしては「家の換気をちゃんとすると、気持ちが明るくなります。1人暮らしをすると、窓閉めっぱなしとか。冬の時期とか夏の時期だと、エアコンとか暖房とかつけっぱなしの状態でなるべく部屋を暖かくしてとか、涼しい状態で家を保っておきたいとかってなってくると、カーテンとかも開けずにとか、窓も開けずにとかってなってきたりするかもしれないので。1日1回以上は窓を開けて換気っていうのは、気分もリフレッシュするので」とコメントしました。