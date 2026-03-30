映画監督の福田雄一氏(57)が30日までに自身のXを更新。俳優・鈴木福(21)、女優・本田望結(21)との飲み会ショットを公開し、反響を集めた。

福田監督は「福くんの20歳の誕生日に『お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！』ってLINEしたら『お酒飲めるようになったので、ご飯連れてってください！』って返ってきて。早く約束を遂行しないと！って思ってたんだけど、なかなかスケジュールが合わず、ようやく実現しました！！」と言及。

「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて」と、福田氏が監督、脚本を務めた2012年のTBS系ドラマ「コドモ警察」に出演した鈴木、本田、勝地涼らキャストが集結したことを明かした。

そして鈴木と本田がビールジョッキを手にする写真をアップし、「もうずっと勝地と『福くんと望結ちゃんがお酒飲むとか〜〜〜〜』って、ニヤニヤしっぱなしですよ」と感慨を記していた。

この投稿には「2人がビールジョッキ持ってるお写真、感慨深いものが」「なんかもう時の流れバグってる…！」「ついに“福くんがお酒飲む世界線”が現実に…バグってません？コドモ警察がそのまま大人の打ち上げになってるのエモすぎる」などのコメントが寄せられていた。