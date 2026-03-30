Amazonプライム・ビデオの婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」で初代ヒロインを務めた福田萌子（38）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。奈良に引っ越すことを報告した。

「私たちのこれからの暮らしについて【ご報告】」と題した動画を公開。「ちょっとお話があるんですが…お引っ越しをします」と報告。「つい先週決めたんですけど（撮影は2月中旬）、奈良に引っ越します」と引っ越し先が奈良であることも明かした。

奈良に引っ越す理由については「理由は1つじゃない」としたうえで「第一の優先順位としては子供のスクール環境」と語った。出張で訪れた奈良の空気感が気に入ったことも振り返った。

また、移住後は子供の意志を尊重したいといい、「違ったと思ったら、また戻ってくればいい」と小学校に入る前の「2年間行ってみるのもいいかなと思った」と説明。自身も調理師学校で勉強する意向を示した。

福田は22年8月、第1子の妊娠を発表。23年1月に出産を報告したが、同年9月にマウンテンバイクのプロライダーとして活躍する井手川直樹とのパートナーシップを解消したことを明かしていた。