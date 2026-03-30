３０日放送のフジテレビ系特番「ＦＮＳ新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面８１連発 国民的ヒットドラマの祭典」（午後７時）では、１９９４年から２００６年まで同局系で放送された三谷幸喜氏脚本、田村正和さん主演の大ヒットドラマ「古畑任三郎」の名場面を紹介した。

この日の番組では「古畑任三郎の真実」と題して、同ドラマの撮影秘話を当時の作り手たちに取材。

９６年放送のシーズン２第１０話で鈴木保奈美が容疑者を演じた回について、全編ニューヨークで撮影されたにもかかわらず、古畑と鈴木演じる女性容疑者のやり取りなどほとんどがバスの中で撮影されたことについて、ＭＣを務めた大の古畑ファンで知られる「麒麟」川島明が「ずっと気になってる。なんで？ ぜいたく過ぎない？」と問いかけ。

これに対し、当時の企画責任者だった元フジテレビの石原隆さんは「当初は船で撮影予定だったが、許可が下りなかった。それを三谷さんに伝えたところ、撮影直前に脚本が到着。ほぼバスのシーンに変えられていた」と明かした上で田村さんから当時、「日本で撮影できたんじゃないの」と言われたことを明かしていた。