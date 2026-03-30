村上信五『夜ふかし』でマツコの近況明かす「生きてはいますので！」 “代役”とともに頭下げる
日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が30日に放送され、MCの村上信五が首の神経が圧迫され、手術・入院のため、療養中のマツコ・デラックスについて言及した。
【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ
今回もマツコは欠席。MCの村上が冒頭一人で登場した。村上は「今日も、マツコ間に合いませんわ」と観覧客に伝えると「生きてはいますので！」と強調し、スタジオを笑わせた。
そしてこの日も、スタジオのセットとして置かれていた特大のダルマを担ぎ、マツコが普段座っている場所にセッティング。そして村上は「収録進むにつれこのダルマ、たまに笑いよるんですよ」と話すと、真に受けた観覧客から悲鳴が。焦った村上は「うそやで」と即座にツッコんだ。
また観覧客から、マツコに会いたかったという声が多くあったことから、「それはもう、一緒に謝っとこ。申し訳ない」とダルマとともに頭を下げた。
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今回もマツコは欠席。MCの村上が冒頭一人で登場した。村上は「今日も、マツコ間に合いませんわ」と観覧客に伝えると「生きてはいますので！」と強調し、スタジオを笑わせた。
そしてこの日も、スタジオのセットとして置かれていた特大のダルマを担ぎ、マツコが普段座っている場所にセッティング。そして村上は「収録進むにつれこのダルマ、たまに笑いよるんですよ」と話すと、真に受けた観覧客から悲鳴が。焦った村上は「うそやで」と即座にツッコんだ。
また観覧客から、マツコに会いたかったという声が多くあったことから、「それはもう、一緒に謝っとこ。申し訳ない」とダルマとともに頭を下げた。