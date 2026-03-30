俳優の仲野太賀さん（33）が、中学時代から親交のある若葉竜也さん（36）への熱い思いを涙ながらに語りました。

東京・有楽町で行われたのは、銀杏BOYZの峯田和伸さん（48）と若葉さんがダブル主演する、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（公開中）の舞台挨拶です。

映画は1978年、日本のロック・シーンを変えた若者たちの物語で、若葉さんと仲野さんは、それぞれ別のバンドのボーカルを演じています。

そんな2人は中学時代からの友人同士。当時から、今作でメガホンを取った田口トモロヲ監督（68）の代表作『アイデン＆ティティ』の大ファンだったといいます。

仲野さんは「この映画のオファーをいただいたときに、あの『アイデン＆ティティ』のチームだと思って、“主人公のモモ役は誰なんですか？”って聞いたら“若葉竜也”です。こんなことあるんだと思って」と話しました。そして「久々に竜也の家に最近行ったんですけど自分の趣味だらけの部屋の中で『アイデン＆ティティ』のポスターが真ん中にドカドカと張られているのを見たときに、なんか泣けてきた」と話すと若葉さんが、「記事になるぞ〜これ」とツッコむ場面も。

さらに仲野さんは、「この（『アイデン＆ティティ』と同じ）座組で主役として竜也が立ってることがあまりにも美しくて、すっげえかっけえなあと思ってそれが胸が熱くなった･･･」と涙する場面もありました。

（3月30日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）