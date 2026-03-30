Snow Manの目黒蓮さん（29）が、撮影のため滞在しているカナダからアルコール飲料の新CM発表会にリモートで参加。CMに出演する内村光良さん（61）、天海祐希さん（58）、今田美桜さん（29）も登場しました。

4人が登場したのは、キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会です。今回、イベントではタイトルにちなんで新しく“挑戦”していることを明かしました。

■目黒蓮さんの“新しい挑戦”は

現在、撮影のためカナダにいる目黒さんは「毎日が刺激的で不安もありながら思い切って闘っています」と思いを口にしました。さらに、撮影に向けて内村さんからもらったという“言葉”を明かしました。

目黒さんは「カナダに来る前と来た後に内村さんから連絡をいただきまして、“You can do it”(君ならできる)とメールをいただきまして、それで頑張れています」とコメント。

内村さんは「『世界の果てまでイッテQ！』でよく使っている言葉です。彼にささげました」と目黒さんを勇気づけていました。

■内村光良 最近覚えた英語を明かす

目黒さんの活躍から刺激を受けているという内村さんは「私も最近ラジオ英会話をよく･･･」と英語への意欲を明かし「今まで知っている英語は“You can do it”しかなかったものですから」と説明。

その上で「最近覚えたのが“Can I have a break？ 休憩してもいいですか？” これ『世界の果てまでイッテQ！』のロケで使えるので今この2つを習得した、挑戦をしております」と新たに習得した英語を告白しました。

内村さんの“新たな挑戦”に対して、目黒さんは「ちょっとお先不安なワード」と笑顔で回答。

また、今田さんは「このお仕事は毎日が挑戦。特に私はこの1年ぐらいは新しいことにすごくチャレンジする年で刺激的でしたし、成長できているといいなと思っている」と“俳優”としての日々をかみしめていました。

■天海祐希さんは、おいしさをポーズで表現

そしてイベントでは商品の魅力をポーズで表現することに。天海さんが挑戦したテーマは“おいしさをポーズで伝えて”というもの。

これには天海さんも戸惑いながら「フワッ！ カッ！ スパーン！」と“キレ”のある動きで表現し、その様子を見た目黒さんは「一気にステージも見えましたし、動きの体幹が素晴らしかったですね」と絶賛し、笑顔を見せました。