　30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の5万2010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては124.15円高。出来高は6082枚となっている。

　TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52010　　　　　 -40　　　　6082
日経225mini 　　　　　　 52015　　　　　 -35　　　110363
TOPIX先物 　　　　　　　　3555　　　　　　+0　　　　8744
JPX日経400先物　　　　　 32250　　　　　 +20　　　　 209
グロース指数先物　　　　　 688　　　　　　+7　　　　 495
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース