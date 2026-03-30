日経225先物：30日22時＝40円安、5万2010円
30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の5万2010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては124.15円高。出来高は6082枚となっている。
TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52010 -40 6082
日経225mini 52015 -35 110363
TOPIX先物 3555 +0 8744
JPX日経400先物 32250 +20 209
グロース指数先物 688 +7 495
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52010 -40 6082
日経225mini 52015 -35 110363
TOPIX先物 3555 +0 8744
JPX日経400先物 32250 +20 209
グロース指数先物 688 +7 495
東証REIT指数先物 売買不成立
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