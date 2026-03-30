肌トラブルは未然に防ぐことが大切！「おや？」と思ったときに私がやっていること
肌表面の角層の状態をよくすることが大切だと思っています
クレンジングはバームやジェルなど、肌を柔らかくほぐす低刺激のものがおすすめです
まず、何よりも大切なことは、肌の汚れをきちんと落とすこと。クレンジングと洗顔こそ丁寧に行うことです。肌荒れは汚れが落ちにくくなっていることから起こることが多いと感じています。特に春は汚れがつきやすく、落ちにくい季節です。冬の乾燥により肌が硬くなっている所に汗や皮脂、花粉の汚れが付着します。肌が硬いと汚れが落ちにくいのってなんとなく想像つきますか？例えばお茶碗にご飯粒がついているとき、カピカピだとなかなか取れませんよね？でもお水でふやかせばするんと落とせる。肌も同じなんです。肌が硬くなっていると感じる時は、バームやクリーム、ジェルタイプなど、肌を保湿しながら柔らかくほぐしてくれるようなクレンジングを選ぶようにしています。人差し指と中指を使って優しくクルクル円を描きながら、汚れを浮かび上がらせるようなイメージです。そして洗い流す時は、さっと終わらせるのではなく、1分ほどかけてゆっくりと流すことを意識しています。
その後大切なことは、化粧水をたっぷりつけること。わたしが編み出した美容法としては、まず１番最初に使う化粧水は、なりたい肌のための美容成分がしっかり入ったものを使います。そしてそのあとに、惜しみなく使える化粧水で、これでもか！というくらい水分を入れていきます。なぜ最初に高価なお化粧水がいいかと思うかというと、肌に一番最初に入れるものはとても大切だと思うからです。例えば、お米を研ぐときも（お米の例え話ばかりですみません）１番最初にお米にかける水が１番大切と言いますよね？私はその考え方を肌にも適用させていて、洗顔後のまっさらな肌には、最初に肌にとびきりいいものを与えたいと思っています。普段はそれでいいと思うのですが、肌が揺らぎやすくなっているときは、その後プチプラでたくさん使える化粧水を重ねます。肌が硬くなってしまうと汚れも落ちにくくなりますし、ターンオーバーも滞りやすくなり、結果としてさまざまな肌トラブルが起こりやすくなると感じています。だからこそ、肌を柔らかく保つことを意識しています。化粧水を重ねていき、肌からジュワッと水分が溢れるような感覚になるまでしっかり保湿することを心がけています。
日中の肌環境を整えることも忘れずに
朝化粧をしてから夜クレンジングを落とすまで１２時間くらい肌を放置するなんて考えられません
日中に肌を見る習慣をつけることです。夜のスキンケアだけでなく、日中の肌状態をこまめにチェックすることもとても大切だと思っています。日中の肌には排気ガスや紫外線、花粉、汗、皮脂などさまざまなものが付着しています。人によってはタバコの煙などの影響を受けることもあります。それを放っておくと肌は酸化して、ニキビやシミ、くすみ、シワなどなど様々なトラブルに発展してしまうんです。こわいこわい！
だからこそ、鏡を見る習慣をつけて、肌の状態を確認することが大切。テカっていたらあぶらとり紙で皮脂を軽く抑えたり、乾燥していたら保湿ミストを使ったり、必要に応じてパウダーで整えるようにしています。これは単にその場の見た目を整えるという意味だけではなく、皮脂の酸化や乾燥を放置することで起こる肌あらゆる未来のトラブルを未然に防ぐためのケアだと思っています。
空腹の時間が美肌を作る！
タンパク質は肌の原材料。たくさんタンパク質が取れる食事を意識しています。
そしてインナーケアで大切なことは、空腹の時間をきちんと作ること。私は腸と肌はとても密接に関係していると感じています。個人的には、大人の場合は必ずしも3食しっかり食べる必要はないのではないかと考えていて、空腹の時間を作ることも意識しています。体の中には決まった数の酵素がいて、満腹だと肌のターンオーバーのために使われるはずだった酵素が食べ物を分解するために使われてしまうそうです。肌のターンオーバーの約9割は夜に行われると言われています。そのため私は特に夜ごはんは食べ過ぎないようにして、体内の酵素が十分に肌のために使ってもらい、肌の材料になるタンパク質を中心にとることを意識しています。
美容は特別なことをするというよりも、毎日の小さな習慣の積み重ねだと思っています。「おや？」と思った時に早めにケアをすることで、大きな肌トラブルを防ぐことができると感じています。これからの季節、肌がゆらぎやすい方も多いと思うので、少しでも参考になれば嬉しいです。