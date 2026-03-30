「現実から逃げていた」40歳で若年性認知症になった父が亡くなるまでの23年間を赤裸々に描く【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
SNSやブログで「若年性認知症の父親と私」を投稿して注目を集めている吉田いらこ(@irakoir)さん。本作は吉田いらこさんが高校生の頃に父が若年性認知症を患い、当時の苦悩や壮絶な体験談をリアルに描いている。本作を描いた理由や当時の気持ちなどについて、吉田いらこさんにインタビューした。
■大好きな人を嫌いにならないためにも適切な距離を取ることが大事
本作「若年性認知症の父親と私」は「実父が病気になってから亡くなるまでの23年間を私の視点から描いたもの」と、作者の吉田いらこさんは話す。「父のことは今まであまり人に話すことはなかったのですが、ただ誰かにこのことを聞いてほしいという思いはずっと抱えていました。リアルの知り合いに話すのはちょっと重たいと感じていたので、だれでも読む読まないの自由があるSNSに載せることにしました。文章は得意ではないので漫画で自分の気持ちを吐き出そうと思い描きはじめました」と打ち明ける。
本作を描くうえで、吉田さんは「私は健気に介護をするわけでもない、家族のために努力するわけでもない、何もせず過ごしてきました。この漫画を読んでつらい思いをする方、腹立たしく思う方がいることはわかっていましたが、ありのままの自分を出し気持ちを吐き出すことだけを考えて描きました」と自分の正直な気持ちを大事にして描いたことを教えてくれた。
父が若年性認知症と診断された当時、吉田さんは「自分の頭で考えることができず、ドキュメンタリー番組を観ているような感じで当事者感がありませんでした。時間はかかるけどいつか元の父に戻るだろうと本気で思っていました」と振り返り、現実を受け入れられなかったようだ。
最後に吉田さんは、現在介護に向き合う読者に対して「第三者にヘルプを頼むことだと思います。大好きな人を嫌いにならないためにも適切な距離を取ることが大切だと思います」とメッセージを送る。本作は、家族が病気を抱えたときの葛藤や孤独をリアルに伝え、同じ状況にある人に共感や気づきを与えている。この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：吉田いらこ(@irakoir)
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