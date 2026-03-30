台湾メディアのCNEWS匯流新聞網は23日、「カナダ人はイタリア、日本、英国に対して引き続き好意的な見方をしている」とするResearch Co．が2月に公表した世論調査結果を取り上げた。

調査結果は2月4〜6日にカナダの成人1001人からオンラインで得た回答に基づくもので、誤差範囲はプラスマイナス3．1％。

調査結果によると、カナダ人の77％がイタリアに対して好意的な見方をしており、2025年4月時点から5ポイント上昇した。日本（76％、5ポイント上昇）、英国（75％、3ポイント上昇）、フランス（72％、5ポイント上昇）、ドイツ（71％、5ポイント上昇）に対しても好意的な見方をしている。

上位グループに続いたのが、韓国（63％、6ポイント上昇）とメキシコ（58％、1ポイント低下）だった。

好意的な見方をしている人の割合が25年4月時点から最も上昇したのは中国で、9ポイント上昇して39％となった。中国に対して好意的な見方をしている割合を年齢別に見ると、18〜34歳が54％、35〜54歳が36％、55歳以上が27％だった。地域別では、オンタリオ州が43％、サスカチュワン州とマニトバ州が共に41％、大西洋岸諸州が40％だった。

米国に対しては、カナダ人の10人に3人が好意的な見方をしており、25年4月時点の過去最低値から4ポイント上昇した。年齢別では、18〜34歳が38％、35〜54歳が29％、55歳以上が25％だった。地域別では、オンタリオ州、サスカチュワン州、マニトバ州、アルバータ州は30％を超えたが、ブリティッシュコロンビア州とケベック州では相対的に低かった。

好意的な見方をしている人の割合が相対的に低かったのは、サウジアラビア（29％、2ポイント低下）、ロシア（23％、4ポイント上昇）、イラン（19％、2ポイント上昇）、北朝鮮（16％、1ポイント低下）。（翻訳・編集/柳川）