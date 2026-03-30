「気づいたら無地ばっかり」な人へ！【グローバルワーク】おしゃれに決まる「柄スカート」

柄ものはコーディネートに難しさを感じてしまい、気づけばクローゼットは無地の服ばかり……。そんな人は、今回紹介する【グローバルワーク】の「柄スカート」をチェックしてみて。派手すぎないのにコーデをおしゃれに見せてくれそうな一枚は、着こなしがグッと新鮮になるかも。

主張しすぎない柄でちょうどいい華やかさ

【グローバルワーク】「セルフカットプリーツナロースカート」\3,990（税込）

繊細な柄が全体に入ったデザインは、コーデに華やかさをプラスできそう。無地トップスと合わせるだけで、簡単におしゃれ見えを狙えます。ナローシルエットですっきり見えしつつ、プリーツの縦ラインでスタイルアップ効果も期待できるのがポイント。シワになりにくいのでヘビロテしやすく、旅行にもおすすめです。

ジャケット合わせで上品な大人コーデ

柄スカートにライトベージュのジャケットを合わせた、落ち着いた配色の大人コーデ。インナーにブラウスを選べば、オフィス使いもできそう。Tシャツを合わせれば休日のきれいめカジュアルに。着まわしやすさも魅力のひとつです。裾から10cmまでセルフカットできるので、ロングスカートの丈が合わない低身長さんも好バランスで穿けるかも。

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Writer：licca.M