《新作》またまた大当たりキタッ♡【3COINS】シンプルデザインもGOOD◎「ミニ家電」

【3COINS（スリーコインズ）】から、生活の質を高めてくれそうな新作のミニ家電が登場しています。今回ご紹介するのは、インテリアの一部として自然になじむ、シンプルなデザインが特徴のミニ家電。機能面も優秀なので、ぜひチェックしてみて。

スマホで部屋の状態をチェック！ 高機能な温湿度計

こちらの「温湿度計」\3,080（税込）、実は驚きの高機能アイテムなんです。専用アプリと連携することでスマートフォンに測定記録が転送され、温度や湿度の変化・温度・湿度指数・温度通知機能まで確認できます。リビングや寝室などに置いても、壁に掛けても使えるのも嬉しいポイントです。

明かりと涼しさを一台で！ 2WAY仕様の多機能ファン

大容量バッテリーを搭載した「LEDライト付きファン」\4,620（税込）は、パワフルな送風に加えて三段階の明るさ調節ができるLEDライトも搭載。公式サイトによると「左右90度スイング、360度自動回転機能付き」とのことで、風を届けたい場所へ向けられるのも魅力です。卓上だけでなく吊り下げても使用できるので、室内はもちろんレジャーシーンでの活用も期待できます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里