◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

【大阪杯・超ブル診断ステップレース編】レコード決着のジャパンＣ ２５年ダービー馬を「Ｇ」評価も遜色つけがたいライバルとは

◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で３レースを分析した。

【ジャパンＣ＝レース評価・Ｇ】英チャンピオンＳと並ぶ、２５年のワールドベストレース。レースレーティング（上位４頭の年度最高レーティングの平均値）は１２６・２５。ＪＣがこの栄誉を受けるのは２３年以来２度目で、同年の１２６・７５には及ばないが、当時は勝ったイクイノックスが１３５に上方修正されたことで上昇した経緯がある。ちなみに２３年の２〜６着馬は次走でＧ１に挑んですべて３着以内。レコード決着の昨年も同様以上のレベルとみていい。

逃げたセイウンハーデスの１０００メートル通過５７秒６は２３年のパンサラッサの大逃げと同じ。ただし、ラスト１ハロン１１秒３は過去１０年で２番目に速く、速い馬場への対応とともに切れを求められた。クロワデュノールは勝負どころでカラ馬にかぶせられる誤算はあったが、外の４番手から直線で前に出ると、ラスト１ハロンまで先頭。最後は上位２頭に離されたが、速い流れを早めに追いかけたこと、凱旋門賞からの復帰戦だったことを考えれば上々だ。

３着のダノンデサイルも海外遠征明け。上位２頭に後れをとったのは１角から向こう正面の序盤まで力んだぶん。続く有馬記念も内にささらなければ、さらに上位を目指せた３着。阪神の芝２０００メートル戦へ向けての競走内容として、クロワを上としたが、甲乙つけがたい。

ダノンデサイル Ａ

クロワデュノール Ｇ

セイウンハーデス Ｂ

ヨーホーレイク Ｂ

【アメリカＪＣＣ＝レース評価・Ａ】アウスヴァールの大逃げで縦長に。ショウヘイは、離れた３番手のノースブリッジの直後を追走。この馬の過去の戦歴を見ると、コーナー通過順は（１）、（５）がそれぞれ１度ずつあるだけで、その他は（２）（３）（４）のいずれかが並ぶ安定したレースぶり。折り合いに苦心した菊花賞（１４着）以外は崩れていない。

３番手が「逃げ」と置き換えれば、平均ペースを番手抜け出しでレースレコードＶ。ただし、２週前の迎春Ｓ（３勝クラス）の勝ち時計が２分１０秒７。内容は評価できるが、時計は馬場の影響が大か。

ショウヘイ Ａ

マテンロウレオ Ｂ

サンストックトン Ｂ

ファウストラーゼン Ｃ

【中山記念＝レース評価・Ａ】昨年のジャパンＣ以来だったセイウンハーデスの逃げは１０００メートル通過が５９秒２でスロー。一方、ラスト２ハロン２２秒９は過去１０年で最速の切れ勝負。１角までに好位のインを手に入れたレーベンスティールが２着からブービー（１３着）まで０秒６差の混戦から完全に抜け出した。

上がり３３秒８は過去１０年の勝ち馬では２番目に速い。最速のウインブライト（１９年、３３秒７）は続く香港・クイーンエリザベス２世ＣでＧ１初制覇。年齢は違うが、重賞５勝目は同じで、そのうちレーベンはＧ２・４勝（ウインは３勝）。ここからＧ１での進撃が始まるか。

レーベンスティール Ａ

エコロヴァルツ Ａ

サンストックトン Ｂ

オニャンコポン Ｃ

セ イウンハーデス Ｃ