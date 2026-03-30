パウパト最新作、7月24日公開決定 恐竜たちとの大冒険を描く 主題歌はバックストリート・ボーイズ
人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、7月24日に日本公開されることが決定した。あわせて、日本語吹替版ティザー予告とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】日本語吹替版ティザー予告
本作は、“パウパト”の愛称で親しまれる同シリーズの劇場版第3弾。2021年公開の第1弾『パウ・パトロール ザ・ムービー』は国内興収約2.9億円、23年公開の第2弾『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』は約9.3億円を記録し、前作比約320％という大きな伸びを見せるなど、人気を拡大させてきた。
最新作では、リーダーのケントと子犬たちのチーム“パウ・パトロール”が、未開の地「ダイノ・アイランド」に上陸。ブラキオサウルスやスピノサウルスといった巨大な恐竜たちと出会い、大冒険を繰り広げる。
解禁されたティザー予告では、チェイスやマーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマらおなじみのメンバーが新たな装備を身にまとい、地図にも載っていない謎の島を探索する姿が描かれる。なんとそこは巨大な恐竜たちが住むダイノ・アイランドだった！
「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉とともに、探検を開始。そこには見上げるほど巨大なブラキオサウルスや、牙を剥き出しにするスピノサウルスが闊歩する別世界が広がっていた。切り立った崖を特殊ガジェットで登り、密林を駆け抜けるパウ・パトロール。マーシャルが「こんなの聞いてないよ！」と驚愕するほどの圧倒的な恐竜のスケールは、まさに劇場版ならではの迫力。
初めは恐竜たちに驚き必死に逃げていたものの、次第に心優しい彼らと打ち解けあい、島の美しい大自然を駆け抜けて楽しむパウ・パトロールたち。しかし、そんな夢のような時間もつかの間、突如島の火山が大噴火し、島全体が危機に陥る緊急事態が発生。ケントによる「みんな、行こう！ダイノ・アイランドを救うんだ！」の号令のもと、“ダイノサイズ”のピンチに立ち向かう。
吹替版キャストはこれまでのシリーズから続投。ケント役を潘めぐみ、チェイス役を石上静香、マーシャル役を小市眞琴、スカイ役を井澤詩織、ラブル役を松田颯水、ロッキー役を小堀幸、ズーマ役を矢作紗友里が務める。
また、本作の主題歌をバックストリート・ボーイズが担当することが決定。今作のために書き下ろされた完全新曲「Bottle Up」で、世界的ボーイズグループがスケールアップしたダイノ・アイランドでの大冒険をさらに熱く盛り上げる。
あわせて公開されたポスタービジュアルには、最新装備をまとったパウ・パトロールの面々が勢ぞろい。背後には巨大なティラノサウルスや火山、翼竜が描かれ、シリーズ最大級のスケールを予感させる仕上がりとなっている。
【動画】日本語吹替版ティザー予告
本作は、“パウパト”の愛称で親しまれる同シリーズの劇場版第3弾。2021年公開の第1弾『パウ・パトロール ザ・ムービー』は国内興収約2.9億円、23年公開の第2弾『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』は約9.3億円を記録し、前作比約320％という大きな伸びを見せるなど、人気を拡大させてきた。
解禁されたティザー予告では、チェイスやマーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマらおなじみのメンバーが新たな装備を身にまとい、地図にも載っていない謎の島を探索する姿が描かれる。なんとそこは巨大な恐竜たちが住むダイノ・アイランドだった！
「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉とともに、探検を開始。そこには見上げるほど巨大なブラキオサウルスや、牙を剥き出しにするスピノサウルスが闊歩する別世界が広がっていた。切り立った崖を特殊ガジェットで登り、密林を駆け抜けるパウ・パトロール。マーシャルが「こんなの聞いてないよ！」と驚愕するほどの圧倒的な恐竜のスケールは、まさに劇場版ならではの迫力。
初めは恐竜たちに驚き必死に逃げていたものの、次第に心優しい彼らと打ち解けあい、島の美しい大自然を駆け抜けて楽しむパウ・パトロールたち。しかし、そんな夢のような時間もつかの間、突如島の火山が大噴火し、島全体が危機に陥る緊急事態が発生。ケントによる「みんな、行こう！ダイノ・アイランドを救うんだ！」の号令のもと、“ダイノサイズ”のピンチに立ち向かう。
吹替版キャストはこれまでのシリーズから続投。ケント役を潘めぐみ、チェイス役を石上静香、マーシャル役を小市眞琴、スカイ役を井澤詩織、ラブル役を松田颯水、ロッキー役を小堀幸、ズーマ役を矢作紗友里が務める。
また、本作の主題歌をバックストリート・ボーイズが担当することが決定。今作のために書き下ろされた完全新曲「Bottle Up」で、世界的ボーイズグループがスケールアップしたダイノ・アイランドでの大冒険をさらに熱く盛り上げる。
あわせて公開されたポスタービジュアルには、最新装備をまとったパウ・パトロールの面々が勢ぞろい。背後には巨大なティラノサウルスや火山、翼竜が描かれ、シリーズ最大級のスケールを予感させる仕上がりとなっている。
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