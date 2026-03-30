藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が30日、2年ぶりとなる勝率1位賞を逃した。第39期竜王戦4組ランキング戦が大阪・関西将棋会館で指され、今年度最終対局に臨んだ藤本渚七段（20）が高田明浩五段（23）に105手で勝利した。藤井と勝率1位賞を争った藤本は39勝12敗の・765でこの日を迎え、40勝12敗の・769へ伸ばした。

一方、藤井は29日、増田康宏八段（28）の挑戦を受けた第51期棋王戦5番勝負第5局に勝利し、今年度対局を全て終了。42勝13敗の勝率・764だったため、藤本がこの日敗れると藤井が逆転したが、5厘差で2年ぶり7度目の受賞を逃した。藤本は初受賞。

藤井は今年度の全8冠中、叡王戦以外の7つのタイトル戦に出場。シリーズとしては6勝1敗の成績で、常にトップ棋士との対戦続きで8割に迫る数字を残した。結果的に年明け以降の王将戦、棋王戦のダブルタイトル戦で共にカド番へ追い込まれ、逆転防衛したとは言え計5敗したことが響いた。

棋王戦を4連覇した29日、今年度を総括して「棋王と王将戦を苦しい状況の中、防衛につなげられたのは大きかった。ただ、連敗してしまうことが何回かあったし、内容の振るわない時期もあった」と振り返っていた。