任期満了に伴う上田市長選挙は29日投開票が行われ、新人の齊藤達也さん（50）がわずか306票差で現職を破り、初当選を果たしました。選挙戦で“世代交代”を訴えた齊藤さん。次の4年間のかじ取り役を担うその決意とは…。



上田市長選で初当選 齊藤達也さん

「本当にありがとうございます。皆さんのおかげです」



投開票から一夜明けた上田市。大接戦の選挙戦を制した新人の齊藤達也さんは晴れやかな表情で街頭に立っていました。





齊藤達也さん「これからの上田は変わります」現職と新人の一騎打ちとなった上田市長選挙で齊藤さんは3万2509票を獲得し306票差で現職の土屋陽一さんを破り、初当選を果たしました。最終投票率は4年前の前回選を0.15ポイント上回る52.90パーセントでした。8年ぶりの市長交代に上田市民の受け止めは…。上田市民「いいと思います。世代交代で」上田市民「活気ある上田市にしていただきたいです」齊藤達也さん「上田の市政も変えられます。世代交代で古い政治を刷新して新しい政治をつくっていきます」齊藤さんが選挙戦で強く訴えていたのは2期8年にわたる土屋市政からの「世代交代」です。齊藤達也さん「皆さんから聞いた一番の声はそれです。変えてね、変えてねって。本当に皆さんよく見てるんだなって思いました。本当に市民の皆さんがしっかりと何か上田の停滞感みたいなものを感じ取っていて、もう変えなきゃダメっていう。それはやっぱり強い思いは感じましたね」今回の選挙戦で争点の一つだったのが“財政問題”です。上田市は、実質単年度収支が2022年度から3年連続で赤字となっています。齊藤達也さん「まずは全ての事業を市民の皆さんそして議会も巻き込んだ上で徹底的に見直すことが大事だと思っています」民間と連携し公共空間などを「稼げる拠点」にしていくことが重要だと訴えてきた齊藤さん。今後、どんな市政運営を担っていくのか…。齊藤達也さん「もうちょっと組織として柔軟性がないと民間との連携なんてできないと思いますし、そこはもうちょっと柔軟な組織運営っていうのが必要なんじゃないですかね。この超厳しい4年間を、どうやって乗り切るか、それに対して全力を尽くすだけです」県内第3の都市の新たなリーダーとしてどんな手腕を発揮するのか…。齊藤さんの1期目は来月9日から始まります。