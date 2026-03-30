元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が３０日、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。ソフトバンクに開幕３連敗を喫した日本ハムへの心配する点を挙げた。

昨季１４勝で最多勝を分け合った伊藤と有原、さらに同８勝とブレークした達の３人を立てて敵地に乗り込んだものの、まさかの３連敗。高木氏も「誤算は伊藤大海、達、有原、この３投手の出来だよね」と敗因に言及した。

開幕投手となった伊藤は初回に３点の援護を貰いながら、六回途中５失点ＫＯ。「本当に（ボールが）真ん中、真ん中に寄ってきて。球威、キレともあんまりなかった」と指摘した。

２戦目を託された達も４回まで１安打の好投も五回に突如崩れて５失点ＫＯ。「達は投げたがるんだよね、ストライクを。駆け引きというのがもう少しできると、あの五回は変わってきたと思うんだけど。やっぱ勝負したがるんだ。やっぱ（ボール球で）誘えないんだよね。つかまりだしたらもうどうしようもない」とピッチングが単調になりすぎたと話した。

３戦目に送り出した有原も、山川以外、全員左打者を並べた鷹打線に６回７失点と、古巣に返り討ちにされた。高木氏は「左に対する被打率が…、右は抑えてるんだけど、・２２０ぐらいに。（左は）・２７０ぐらいあるんだよね。それをよく知ってるよね。ソフトバンクは。丸裸にされてた」と分析した。

それでも打線は３戦計８本塁打と好調とあって、「このシリーズは内弁慶シリーズになると思うね。３連敗は仕方ないとあきらめるしかない。その代わりエスコンでやり返す」と今後も五分の戦いができると予想。「ただ心配なのは、伊藤大海。達は多分、大丈夫だと思うんだけど…」と本来の出来とは程遠いエース・伊藤の今後を懸念した。

さらに有原についても「（左打者を並べた対策に）これはみんなにメッセージ性があったよね、各球団に。これは左、絶対並べてくる。そうなってくるとどこまで勝ち星上げられるかっていうのはある」と、他球団も同様の手を打ってくると指摘した。