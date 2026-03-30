二宮和也が主役だと感じる「嵐の楽曲」ランキング！ 『果てない空』を超えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、二宮和也さんにスポットを当てたランキングです。現在、2026年5月31日で活動を終了すると発表し、ラストライブツアーを開催中の嵐。数多く発表してきた作品の中で、二宮さんが目立っているのはどの楽曲でしょうか？
それでは、「二宮和也が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
【8位までの全ランキング結果を見る】
ドラマの内容とリンクするあたたかな応援歌となり、作品は大ヒットを記録。発売当時、オリコンランキングで通算30作目の首位獲得となり、史上3組目の快挙を達成しました。B’zの14年半を上回り、男性アーティスト最速記録として話題を集めた作品です。
回答者からは、「元気がない時に聞くと勇気が湧いたりするのでとても好きな曲です」（30代男性／宮崎県）、「二宮和也の感情のこもった歌声が特に印象に残る」（50代男性／青森県）、「バラード調の曲で、二宮さんの繊細でやさしい歌声がよく生かされていると思った」（20代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
青春学園ストーリーだったドラマの内容とあった最強の応援歌で、こちらも大ヒットを記録。ラテンのテイストも取り入れたポップ・チューンとなり、いまでも人気が高い一曲です。
回答者からは、「野球好きのニノにぴったりな曲」（60代女性／静岡県）、「ニノが楽しく歌って踊ってるのが目に浮かぶから」（40代女性／埼玉県）、「二宮くんがセンターで踊っている姿が印象的だから」（40代女性／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、二宮和也さんにスポットを当てたランキングです。現在、2026年5月31日で活動を終了すると発表し、ラストライブツアーを開催中の嵐。数多く発表してきた作品の中で、二宮さんが目立っているのはどの楽曲でしょうか？
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：『果てない空』／64票2位にランクインしたのは『果てない空』でした。2010年11月10日に発売された通算34枚目のシングルで、二宮さんが主演を務めたドラマ『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）の主題歌です。
ドラマの内容とリンクするあたたかな応援歌となり、作品は大ヒットを記録。発売当時、オリコンランキングで通算30作目の首位獲得となり、史上3組目の快挙を達成しました。B’zの14年半を上回り、男性アーティスト最速記録として話題を集めた作品です。
回答者からは、「元気がない時に聞くと勇気が湧いたりするのでとても好きな曲です」（30代男性／宮崎県）、「二宮和也の感情のこもった歌声が特に印象に残る」（50代男性／青森県）、「バラード調の曲で、二宮さんの繊細でやさしい歌声がよく生かされていると思った」（20代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
1位：『GUTS!』／88票1位は『GUTS!』でした。2014年4月30日に発売した通算43枚目のシングルで、二宮さんが主演を務めたドラマ『弱くても勝てます 〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜』（日本テレビ系）の主題歌です。
青春学園ストーリーだったドラマの内容とあった最強の応援歌で、こちらも大ヒットを記録。ラテンのテイストも取り入れたポップ・チューンとなり、いまでも人気が高い一曲です。
回答者からは、「野球好きのニノにぴったりな曲」（60代女性／静岡県）、「ニノが楽しく歌って踊ってるのが目に浮かぶから」（40代女性／埼玉県）、「二宮くんがセンターで踊っている姿が印象的だから」（40代女性／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)