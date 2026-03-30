【ひらがなクイズ】1分で解けたら快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「料理に一工夫すること」
日常の言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、目的地まで人を運ぶ身近なサービスから、視覚や心を揺さぶる表現、味を調えるための秘密のスパイスまで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
た□□ー
うつ□□い
か□□あじ
ヒント：街中で手を挙げて止めたり、電話で呼んだりして目的地まで乗せてもらう営業用の乗用車を何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
たくしー（タクシー）
うつくしい（美しい）
かくしあじ（隠し味）
私たちの移動を支える便利な乗り物「タクシー（たくしー）」や、風景や気高さに触れた際に漏れる言葉「美しい（うつくしい）」。そこに、料理に奥行きと深みを与える秘密のスパイス「隠し味（かくしあじ）」が並びました。
機能的な移動手段から、感性に訴えかける美の表現、そして家庭料理のちょっとした知恵まで。全く異なる分野の言葉たちが、共通の2文字を介して一本の筋が通ったようにつながるのは、日本語のパズルならではの面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、目的地まで人を運ぶ身近なサービスから、視覚や心を揺さぶる表現、味を調えるための秘密のスパイスまで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
うつ□□い
か□□あじ
ヒント：街中で手を挙げて止めたり、電話で呼んだりして目的地まで乗せてもらう営業用の乗用車を何といいますか？
答えを見る
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正解：くし正解は「くし」でした。
▼解説
たくしー（タクシー）
うつくしい（美しい）
かくしあじ（隠し味）
私たちの移動を支える便利な乗り物「タクシー（たくしー）」や、風景や気高さに触れた際に漏れる言葉「美しい（うつくしい）」。そこに、料理に奥行きと深みを与える秘密のスパイス「隠し味（かくしあじ）」が並びました。
機能的な移動手段から、感性に訴えかける美の表現、そして家庭料理のちょっとした知恵まで。全く異なる分野の言葉たちが、共通の2文字を介して一本の筋が通ったようにつながるのは、日本語のパズルならではの面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)