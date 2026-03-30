「激似だわ」バンドマン、呪術廻戦の似ているキャラ明かし話題に！ 「既視感これだ！」「御本人確認」
4人組ロックバンド・JOHNNY PANDORAの“JOHNNY”こと山下大悟さんは3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。漫画『呪術廻戦』（集英社）の似ているキャラクターを明かし、話題となっています。
【写真】「激似だわ」「既視感これだ！」
ファンからは「確かに似てる…！笑」「激似だわ」「既視感これだ！」「絶対そうだと思いましたよwww」「間違いないです笑」「御本人確認」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「激似だわ」「既視感これだ！」
「確かに似てる…！笑」山下さんは「最近すごくよく言われるんだけど呪術廻戦の石流龍というキャラクターのモデル、俺ですね」とつづり、同漫画のキャラクター・石流龍の画像と自身の写真を投稿。リーゼントヘアはもちろん、胸元があらわになっている点や指を向けたポーズもそっくりです。また、この投稿に続け「※2020年の写真です」とつづり、別の写真も公開しています。
ライブ中の写真は必見！“JOHNNY”の名前で知られ、4人組ロックバンド・JOHNNY PANDORAのフロントマンとして活動する山下さん。Xでは、ライブ時に撮影した写真をたびたび投稿しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)