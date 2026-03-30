村上春樹「ショパンとバッハ、チョコレートと塩せんべいをかわりばんこに食べているような、独特の味わいが…」

村上春樹「ショパンとバッハ、チョコレートと塩せんべいをかわりばんこに食べているような、独特の味わいが…」