３月独ＣＰＩは前年比＋２．７％に上振れ、ユーロ売りに反応＝ロンドン為替



３月独CPIは前年比+2.7％と前回の+1.9％から大幅にインフレが加速した。市場予想+2.6％をわずかに上回った。前月比は+1.1％と前回の+0.2％から上振れ、市場予想と一致した。ユーロは売りの反応を示している。ユーロドルは1.1481レベル、ユーロ円は183.12レベルにそれぞれ本日の安値を更新している。



中東有事による原油高、エネルギー高の兆候は示されており、有事が長期化すればさらにドイツ経済に深刻な影響を与えることが懸念されているようだ。



EUR/USD 1.1484 EUR/JPY 183.13 EUR/GBP 0.8680

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