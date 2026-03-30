開幕3連勝を飾ったドジャースは30日(日本時間31日)から本拠地にガーディアンズを迎え3連戦。4連勝をかけたマウンドに佐々木朗希投手が登板予定です。

開幕カードのダイヤモンドバックス戦では、3戦目の1点差の8回2アウトから4番のウィル・スミス選手の2ランが飛び出し、3-2で勝利。開幕3連戦を3試合連続逆転勝利で好スタートとなりました。

4連勝をかけてマウンドに上がる予定なのは、メジャー2年目の佐々木朗希投手。相手のガーディアンズ打線で注目されるのは、チェース・デローター選手です。

デローター選手は、開幕戦で2ホーマーを放つと、第2戦、第3戦も一発を放ち、3戦連続ホームランを記録。マリナーズとの開幕4戦目は、連続ホームランこそ止まりますが、7回にチーム初ヒットを記録し、相手の継投ノーヒットノーランを阻止しました。

デローター選手は、昨季シーズンの出場はありませんでしたが、ポストシーズンには初出場。今季は初のシーズン出場ですが、4試合で打率.353、全体トップ4本塁打、5打点、OPS1.412の成績を残しています。

またドジャースは初戦の佐々木投手から大谷翔平選手、山本由伸投手の日本人3投手が先発予定。勢いに乗る24歳に対して、どんな投球をみせるのでしょうか。