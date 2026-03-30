【50代ヘア】もっと早くすれば良かったーー！ シャレ見え & 若見え叶う♡「白髪ぼかしヘア」

50代を迎えて、もう少し若々しく見せたいと考えているなら、印象を左右しやすいヘアスタイルを変えてみませんか？ ありのままも素敵だけれど、伸ばしたままだとなんとなく気になるのが白髪。デザインカラーでふんわりぼかせば、今よりも若見えに一歩近づけそうです。隠すよりも活かす方向性へ切り替えて、ナチュラルにシャレ感をアップさせてみて。

ふんわりボブに馴染む明るめカラー

短いレングスのカットと白髪ぼかしが得意な@yuuna__iwamaさんが、「春らしくふわっと軽く」仕上げたというショートボブ。丸みを帯びたエアリーなシルエットに、柔らかいベージュ系ブラウンが綺麗にマッチしています。白髪には黄みがかったニュアンスがあるので、数あるカラーの中でも温かみを帯びたベージュ系とは好相性。全体に明るさを持たせることで、よりナチュラルに馴染みやすくなる印象です。

ハイライトは細さを意識して

全体にハイライトを入れると、明るい部分が均一に行き渡って元からある白髪が溶け込んだ印象になります。筋感を太く目立たせるというよりは、繊細なラインでナチュラルにぼかすイメージ。さりげなく陰影がついて立体的に見えやすくなるので、レイヤーを入れた前下がりボブを合わせると相乗効果でふっくら仕上がりそう。

筋感でシャープなラインをアピール

同じハイライトでも、少しだけコントラストをつけると筋感が強調されて見えます。そのままでも直線が美しいミニボブが、一段と縦のラインが引き立つスタイリッシュな雰囲気へと変化。白髪が馴染むのはもちろん、透明感や立体的な表情も生まれるので、タイトなシルエットが与えやすいのっぺりした印象を回避できそうです。

ショートのボリュームアップも目指せる

バッサリ短くながらもボリュームダウンは避けたいときにも、白髪ぼかしのためのハイライトが活躍します。極細に限らずいくつかの太さをミックスして動きをつけると、明るい部分が浮き出て見えるはたらきによって自然と立体感を感じられます。

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writer：Nae.S