メジャー3rdフルアルバム『physical mind』を引っ提げた全国ホールツアーを開催中のマカロニえんぴつが、全国7都市11公演のアリーナツアー＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞を10月より開催することが発表となった。

2025年はデビュー10周年イヤーとして、横浜スタジアムにて自身最大規模となるスタジアムワンマンライブ2DAYSを大盛況に終え、25公演に及ぶ全国ホールツアーを全公演完売させるなどライブバンドとして進化し続けているマカロニえんぴつのアリーナツアーが、＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞だ。

同ツアーは、10月3日の大阪城ホールを皮切りに12月26日の愛知・日本ガイシホールまで、足掛け3ヵ月全国7都市11公演の規模で行われる。チケットのオフィシャルファンサイト“OKKAKE”最速先行受付は本日3月30日21:00から。オフィシャル先行受付は4月5日20:00より。

■＜マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜＞

10月03日(土) 大阪・大阪城ホール

10月04日(日) 大阪・大阪城ホール

10月24日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月25日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月31日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月03日(火/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月21日(土) 宮城・仙台セキスイハイムスーパーアリーナ

11月29日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

12月05日(土) 東京・有明アリーナ

12月06日(日) 東京・有明アリーナ

12月26日(土) 愛知・日本ガイシホール

【オフィシャルファンサイト“OKKAKE”最速先行受付】

受付期間：3/30(月)21:00〜4/13(月)23:59

OKKAKE：https://fc.macaroniempitsu.com

【オフィシャル先⾏受付】

受付期間：4/5(日)20:00〜4/20(月)23:59

■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞

1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール

1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール

1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座

2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール

2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール

2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール

2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP

2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール

2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール

2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森

2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール

3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター

3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター

3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス

3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス

3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール

3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール

4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場

■＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞

4月12日(日) 台湾・Zepp New Taipei

open17:00 / start18:00

▼チケット

1F スタンディングエリアA NT 2,800 / スタンディングエリアB NT 2,200

2F 指定席 NT 2,600 / スタンディング NT 2,000

発売開始： 2026/2/1(日)11:00 AM(台湾時間)

販売サイト(Ticket Plus)： https://ticketplus.com.tw/activity/52507fdd7da7b048cc275446e4bb270a

主催： FUN ENTERTAINMENT CORP / Music Nation Group