日本戦の前日会見を行った

イングランド代表のエリオット・アンダーソンが現地時間3月30日、ロンドン近郊で行われた日本戦の前日会見に出席した。

同31日にウェンブリー・スタジアムで対戦する日本代表について「彼らは本当に素晴らしいチーム」と話した。

現在23歳のアンダーソンは、ノッティンガム・フォレストでプレーするMFで、昨年8月にイングランド代表に初選出された。日本が1-0で勝利したスコットランド戦について分析したことも明かした。

「（日本は）ここ数年、非常に良いパフォーマンスを見せています。間違いなく強敵ですし、タフな試合になるでしょう。（スコットランド戦の）彼らの映像をチェックしましたが、間違いなく手強い相手だと思います」

また日本代表で警戒する選手についてはプレミアリーグでプレーする2人の名前を挙げた。「間違いなく危険な選手が揃っています。ウイングには問題を突きつけてくる（ブライトンの）三笘がいますし、（クリスタルパレスの）鎌田もいます。各国リーグのトッププレーヤーがいて、いい戦いになるはずです」と警戒した。

同27日に行われたウルグアイ戦（1-1）後に、MFデクラン・ライス、FWブカヨ・サカ（ともにアーセナル）ら8選手が負傷で離脱。アンダーソンは中盤で先発する可能性もある。

「お互いに競い合っていますが、グループ内ではみんな本当に仲の良い友人同士です。競争もありつつ、良好な関係が保たれている、素晴らしいバランスだと思います」

FIFAランク4位のイングランドは、6月に開催される北中米ワールドカップの優勝候補。同18位の日本代表にとっては本大会に向けた試金石の一戦となる。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）