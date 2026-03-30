吉本興業から独立することを発表した元天竺鼠の天竺川原が２９日付でＸ投稿した報告書面の文字が話題になっている。

「応援してくださってる皆様へ」で始まる書面は、凄い丸文字で、女子高生のような可愛らしいシールが貼られている。直前には黙々と直筆書面を書いている動画もアップしている。

この投稿に対して、東野幸治が「円満ちゃうやろ〜」、小籔千豊が「読む気うせんねん、丸文字」とイジり。

濱家隆一からは「なんかよう見たら所々見えへんぐらいの小っさいシール貼っとんな！丸文字で直筆で手紙の動画てなんや！これからも頼むで」とのツッコミが入り、これに天竺川原が「もう同じ事務所じゃないから同期扱いじゃなくなるのかな？そうなったらおれ年上だから敬語とかにした方がいいかもよ？」と返している。

天竺川原の投稿には「髪の毛撒いたみたいな字好き」「めっちゃ丸文字でファンシー笑」「丸文字かわいい これからもキャピキャピでがんばれ」「丸文字読みづらいのと川原がはみ出てるのがらしいよね」「ギャル」「顔に似合わない字をお書きになるんですね」と反応する投稿が集まっている。