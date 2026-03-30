佐渡の魅力を発信している動画クリエイターのけえ【島育ち】さん。あの“金の盾”が、佐渡金山の資料館に展示されました。



佐渡の北沢浮遊選鉱場跡を訪れたけえ【島育ち】さん。抱えていたのは「ゴールド・クリエイター・アワード」、通称“金の盾”です。



＜けえ【島育ち】さん＞

「こちらはYouTubeで登録者100万人になるともらえる金の盾なんですけど、こちらをぜひ置いていただきたいです」





SNSで佐渡の魅力を発信。子どもたちの間で人気を集めけえ【島育ち】さんを目当てに県外から多くの観光客が訪れるようになりました。去年5月にはユーチューブのチャンネル登録者数で100万人に到達。その証として贈られたのがこちらの“金の盾”です。佐渡市相川地区の「金山資料館」に展示されました。＜ゴールデン佐渡・鈴木徹社長＞「けえさん、いつも子どもたちに元気を与えるようなメッセージを伝えていただいてまして、我々も佐渡がより活気づくということで大変心強く思っています」動画を通じて佐渡をもっと活気づけたいと意気込みます。＜けえ【島育ち】さん＞「子どもたちがまだ見たことのない動画を作りたいなと思っていて」「もっとおもしろい動画を作ってさらに佐渡を有名にしていきたいなと思っています」島の魅力を世界へと発信するけえ【島育ち】さん。関係者は観光客のさらなる増加に期待を寄せていました。そして……カメラに向かってメッセージ！＜けえ【島育ち】さん＞「佐渡金山に来た際にはぜひ僕の金の盾見に来てください、写真なども撮ってくれたらうれしいです」