埼玉県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP10！ 2位「県営権現堂公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、埼玉で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「桜並木と一面の菜の花が同時に楽しめる絶景スポットで、他にはない春らしい景色を味わえるため。また、写真映えも抜群で、満開時の迫力が魅力だから」（20代男性／福井県）
「桜と菜の花のコントラストがとても美しく、写真で見たときから一度訪れてみたいと思っていました。長く続く桜並木は圧巻で、春の景色を存分に楽しめるスポットだと感じています」（40代男性／北海道）
「堤に続く1kmの桜並木と、周囲に広がる菜の花の鮮やかなコントラストが絶景だから」（20代女性／長崎県）
▼回答者コメント
「約1,000本の桜が咲き、池や広場もありピクニックに最適」（50代男性／青森県）
「のびのびとできてリラックスできそうだから」（40代女性／宮城県）
「広い公園なのでゆっくり過ごせるし、昔ながらの落ち着く雰囲気があるから」（30代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、埼玉で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：県営権現堂公園（幸手市）／32票幸手市の権現堂堤は、約1kmにわたる桜並木と、その周囲に広がる菜の花畑のコントラストで知られる関東有数の絶景スポットです。ピンクと黄色の鮮やかな色彩が織りなす光景は、一見の価値あり。春の陽光を感じながらゆったりと散策できる開放感が人気です。
▼回答者コメント
「桜並木と一面の菜の花が同時に楽しめる絶景スポットで、他にはない春らしい景色を味わえるため。また、写真映えも抜群で、満開時の迫力が魅力だから」（20代男性／福井県）
「桜と菜の花のコントラストがとても美しく、写真で見たときから一度訪れてみたいと思っていました。長く続く桜並木は圧巻で、春の景色を存分に楽しめるスポットだと感じています」（40代男性／北海道）
「堤に続く1kmの桜並木と、周囲に広がる菜の花の鮮やかなコントラストが絶景だから」（20代女性／長崎県）
1位：大宮公園（さいたま市大宮区）／47票県内で最も利用者数が多いといわれる、さいたま市民の憩いの場です。ソメイヨシノを中心に約1000本の桜が園内を埋め尽くし、「日本さくら名所100選」にも選出されています。広い芝生広場やミニ動物園、歴史館なども併設されており、お花見をしながら一日中楽しめる充実した施設内容が高評価の要因です。
▼回答者コメント
「約1,000本の桜が咲き、池や広場もありピクニックに最適」（50代男性／青森県）
「のびのびとできてリラックスできそうだから」（40代女性／宮城県）
「広い公園なのでゆっくり過ごせるし、昔ながらの落ち着く雰囲気があるから」（30代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)