戸田恵梨香、“超個性的”な大胆ファー衣装で魅せた圧巻スタイル！ 表紙ショット&オフショットに反響
俳優の戸田恵梨香さんは3月30日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『GIANNA』（メディア・パル）の表紙ショットとオフショットを公開しました。
【写真】戸田恵梨香のモデルショット
撮影オフショットでは、髪をタイトにまとめ、濃いブルーの全身ファーコートに黒いピンヒールを合わせた、個性的かつ難度の高いスタイリングを披露しました。俳優としての姿とは異なる魅力を感じさせる投稿となっています。今回の投稿には、記事執筆時点で2万4000件以上の「いいね！」が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】戸田恵梨香のモデルショット
モードなビジュアルを公開戸田さんは「本日『GIANNA』発売です」とつづり、同誌の表紙ショットと撮影オフショットをそれぞれ1枚載せています。表紙では、鮮やかな青いコートに身を包み、真っすぐなまなざしでカメラを見つめる姿を披露。襟元のボリューム感あるファーや胸元に輝く大粒のネックレスが気品あふれる雰囲気です。
「インタビューMOVIE解禁」同誌公式Instagramも、同日に戸田さんの登場を紹介。「本日発売！インタビューMOVIE解禁」とつづり、1本の動画を公開しました。戸田さんが撮影の感想や読者へのメッセージを語っています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)