住宅街を走り抜ける白い乗用車。



フロント部分が大きく壊れています。



事件があったのは、北海道千歳市本町４丁目の住宅街です。



３月２８日午後１時ごろ、住宅に乗用車が突っ込み、そのまま逃走しました。



住宅の塀はなぎ倒され、衝撃で住宅の窓も割れていました。



停めてあった車もフロント部分が大破しています。



（被害にあった住人）「ドーンと、ガラスがぐしゃっと落ちた。（近所の人が）追ってはくれたんですけど見失った」





近くの防犯カメラには、当て逃げした可能性のある白い乗用車が映っていました。逃走する乗用車を目撃した住民はー（目撃した人）「こっちに降りて来てと言ったら、はいと言って走り去った。細い道を入って運転手交代して２人乗っていた」この事件の２分前にはー（石田記者）「女性はこちらのコンビニエンスストアから突然発進してきた車にはねられたということです」当て逃げのあった現場からおよそ３００メートル離れた千歳市真々地２丁目では、ひき逃げ事件が発生。乗用車が歩いていた５０代の女性をはね、逃走しました。女性は頭を打ち、病院に運ばれる際、会話はできたものの、はねられた前後の記憶がない状態だったということです。警察によりますと、２つの事件を起こした車は特徴が似ていることから、同じ車が関わった可能性があるとみて行方を追っています。