歯周病は、生活習慣病とも密接に関わる病気ですが、虫歯と違って重症にならなければこれといった症状がありません。これが、早期の治療を困難にしています。では、歯周病を発見するための検査方法には、どのようなものがあるのでしょうか。今回は、主な検査方法として「歯周組織検査」「歯周病菌検査」「顎骨の画像検査」の3つを紹介します。

歯周組織検査（プロービング）では、歯と歯肉の隙間に先の丸い小さな物差しを差し込んで、1歯当たり6ヵ所の深さを測定します。正常値は2mmで、4mm以上になると歯周病と診断されます。6mm以上になると治療が困難になり、大がかりな歯肉の手術が必要になります。この検査の目的は予防と思われがちですが、歯周ポケットや出血、歯のぐらつきなどを検出するので、疾患進行後の状況と疾患の発見が目的とされます。

歯周病菌検査では、視診でとらえられない歯周ポケットを形成させるリスクを発見します。歯周病の発症と症状の進行に深く関与している歯の性質は嫌気性菌であるため、空気に触れると死んでしまい、今まで細菌検査は困難でした。しかし、近年は菌のDNAを増幅して調べる細菌検査によって、多くの歯周病菌の中で最も悪さをする菌の有無とその数を調べることができるようになりました。歯周病の病型がわかることで、個人に合わせた科学的根拠に基づく歯周病の診断や治療方針の決定、精度の高い治療後の予後判定が可能になります。

顎骨の画像検査では、顎のX線検査を行います。X線検査は最も一般的であり、歯の周囲の歯槽骨の破壊を見ることができます。また、歯周病であった人が、治療1年経過後に歯の周囲の骨の骨密度が以前と比較してどのくらい回復したのかを評価する際に行うケースもあります。（監修：健康管理士一般指導員）