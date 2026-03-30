DAIKENは、マグネットが自由に貼れる壁材の新たな製品展開として、豊富な色柄で同社の収納・建具製品との同色コーディネートも可能な「スタイルアート マグネットタイプ」を3月23日に発売した。住宅における壁面の有効活用ニーズが高まる中、空間の意匠性を損なわずにマグネットの使用を可能とする壁材を追加することで、上質で利便性の高い住空間を提供していく考え。

昨今、住宅市場ではデッドスペースとされる壁面を有効に活用するインテリアがトレンドとなっており、掲示物や小物収納ラックなど、壁面を傷つけずにマグネットで貼り付けることができる壁材の需要が高まっている。

こうした需要の高まりを受けて、同社は、今年1月に、マグネットを貼り付けることができる壁材として不燃性能を有する「グラビオJA」を発売するなど、公共・商業施設や住宅のキッチン周りなどを中心に提案を進めてきた。





そして今回、住宅向けのマグネットが使用可能な壁材の新製品として、多様な空間になじみやすい8柄をラインアップした「スタイルアート マグネットタイプ」を発売する。ホワイト系からダーク系、流行のグレージュ系などを揃えたことで、居室空間の意匠性を損なうことなくマグネットを使用できるほか、同社の収納・建具製品と共通したカラー展開にしているため、収納・建具と壁面のコーディネートによって、統一感のある空間づくりも可能になっている。

豊富なカラーバリエーション、かつマグネットが使用できる同製品は、洗面室や玄関など小物が多くなりがちな場所での壁面収納、子育て・共働き世帯のお便りの管理やスケジュールの見える化、子ども部屋や書斎の机周りの整頓、思い出の写真やお気に入りのものだけを飾るスペースなど、様々な空間（同製品は不燃材料・準不燃材料ではない。建築基準法の内装制限に指定される場所には使用しないでほしいという）に使える。さらに、ビス等を使用しない簡単な施工方法であるため、省施工にも貢献する。

同社は今後も、市場のニーズに応える製品・サービスを継続的に提供し、生活空間に新しい価値を届けていく考え。

［小売価格］

高さ1800mmタイプ：3万1000円／梱、1枚入り（1.62m2）

高さ2400mmタイプ：4万1500円／梱、1枚入り（2.16m2）

（すべて税別）

［発売日］3月23日（月）

DAIKEN＝https://www.daiken.jp