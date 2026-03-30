“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日、自身のインスタグラムを更新。「癒やしの楽園」と知られるフィジーを訪れた様子を投稿した。

「載せていなかった写真たち！inFIJI」と題し、リラックスしたオフショットを公開。胸元を大胆に露出した白やピンクのワンピースロングスカートだけでなく、トレードマークの青いチャイナドレス姿もアップした。青い空の下、スリットからスラリと伸びた美脚はもちろん、鍛え上げた衝撃的なふくらはぎの筋肉美も披露した。

さらに、白のワンピース水着姿も披露。エメラルドグリーンの海に映えた。

ファンやフォロワーからも「笑顔満開で可愛すぎる〜！！！」「かわセク」「足長い」「美脚」「水着姿も、綺麗過ぎ」「攻めのファションも綺麗」「Perfect Beauty」などのコメントが寄せられている。

堀江は東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭免許などを取得。身長162センチ。血液型O。