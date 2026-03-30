テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが同局系情報番組「スーパーＪチャンネル」を卒業することを報告した。

３０日までに自身のＳＮＳを更新した八木アナは、インスタグラムに「本日、番組内でもご挨拶させていただきましたが土日のスーパーＪチャンネルを離れることになりました」と報告。

「土曜日は２年９ヶ月、日曜日は５年半担当しました。たくさんの方に番組をご視聴いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。「週末、いつも見ているよ！」と声をかけていただく機会も多く、本当に有難いことだなと感じていました」と振り返った。

「引き続き「ワイド！スクランブル」は担当しますのでよろしくお願いいたします！心から、ありがとうございました 斎藤くんもありがとうー」と共演者とのショットなどを添え、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「麻紗子ちゃんお疲れ様 淋しいよ」「どのお写真も素敵です」「ワイド！スクランブル」見続けます」「いつも声と笑顔に癒されてました」「これからも応援しています」などの声が寄せられている。