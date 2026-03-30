キスのセラムファンデーション新登場♡白玉級透明感で陶器肌へ

透明感もツヤ感も欲張りたい方に朗報♡キスから新作セラムファンデーションが登場します。まるでスキンケアをしているようなみずみずしい使い心地と、高い密着力を兼ね備えた注目アイテム。軽やかなのにしっかりカバーし、つるんとした陶器肌へ導いてくれます。毎日のベースメイクをワンランクアップさせたい方におすすめです♪

白玉級※の透明感を演出



「キス ピュアリー セラムファンデーション」は、白玉リフレクションパウダー配合で、くすみを飛ばしながらピュアな透明感※を演出。

光を味方につけたような仕上がりで、肌を明るく見せてくれます。ナチュラルなのにしっかりと美肌見えするのが魅力です。

※メイクアップ効果による

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

薄膜密着で崩れにくい仕上がり



セラムフィット処方により、肌にすばやくなじみ均一な薄膜を形成。高密着で長時間崩れにくく、きれいな仕上がりが続きます。

さらに凹凸フラットパウダーが毛穴や肌の凹凸をなめらかに整え、つるんとした陶器肌を実現。忙しい日でも安心して使えるベースメイクアイテムです。

美容液発想でうるおいキープ



グルタチオンやナイアシンアミド、ヒト型セラミドなどの美容成分を配合。メイクしながら肌にうるおいを与え、乾燥しにくい状態をキープします。

軽やかなつけ心地で肌への負担も少なく、毎日使いたくなる快適さもポイント。SPF28 PA++で日常の紫外線対策も叶えます。

キス ピュアリー セラムファンデーション



価格：1,760円（税込）

容量：24g

カラー：全5色

発売日：2026年4月10日（金）

※表示価格はメーカー希望小売価格です。

毎日のベースメイクを格上げ♡



軽やかさと美しさを両立したキスの新作ファンデーションは、ナチュラルメイク派にもぴったり♡透明感あふれる仕上がりで、毎日のメイクがもっと楽しくなるはずです。

肌をいたわりながら理想の仕上がりを叶えたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪