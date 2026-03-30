俳優片岡鶴太郎（71）が30日、都内で、舞台「ブラック・コーヒー」（大阪公演：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール・4月8〜12日、東京公演：品川プリンスホテル ステラボール・4月18〜26日）稽古場取材会に出席した。

同作はアガサ・クリスティが初めて描いた舞台戯曲。直筆の脚本の中で名探偵エルキュール・ポアロが唯一登場する推理劇。1930年代の英国邸宅を舞台に、高名な科学者の死と機密情報盗難事件が複雑に絡み合う、クラシックミステリー。片岡はポアロを演じ、相棒アーサー・ヘイスティングスを演じる鈴木拡樹（40）とのダブル主演となる。

ダブル主演する鈴木とは初共演。鈴木との関係を「本当にもうバディという感じ。捜査をサポートしてくださる役柄」としつつ、「プライベートも…」と明かした。「普段の生活の中でも非常にね、私を静かにサポートしてくださっているんです。非常に奥ゆかしくサポートしてくださっているところがものすごく心地よくて、それがいつもいつもありがたい。本当に拡樹ちゃんで良かったと、つくづく思っています」とほほ笑んだ。

一方、鈴木は「初日からもうポアロでいてくださった」とした。「ポアロという人物がどう愛されるかというのがこの作品の肝だとも思っている。初日からその姿を見せてくださった」とした。

「鶴太郎さん演じるポアロで（この作品は）十分」とし、「我々はどう飾りつけていくか、どう補完していけばいいのかに集中できている。ありがたい座長です」と結論づけた。

鈴木は同作を「2度見てもらえるとおいしい作品」とし、「犯人を知ってる状態で、どういう伏線なのかを楽しんでもらえたらと思います」とアピール。

片岡は「おそらく初日、中日、千秋楽で芝居が動くだろうと思っています。犯人もおそらく毎日変わると思います」とジョークで笑わせた。「だから1回見て、あの人が犯人だと思ってはいけません。毎日変わりますので」と続けると、キャスト陣からは「変わらないです！」と総ツッコミ。それでも「いや、分からない。全ステージ見たけど犯人が違った。そこもミステリーでございます。お楽しみになってください」とユーモアたっぷりに伝えた。