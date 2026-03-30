【警報級大雨のおそれ】低気圧と前線通過 「花散らしの雨」に【雨シミュレーション３０日（月）～４月４日（土） ／ 九州各都市の週間予報】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
【警報級大雨のおそれ】今週は雨の日多い長崎県は、「今夜から３１日（火）明け方にかけて」 熊本県は、「今夜から３１日（火）夜遅くにかけて」 大分県は、「今夜から３１日（火）夜遅くにかけて」 宮崎県は、「今夜から３１日（火）夜遅くにかけて」 鹿児島県は、「今夜から４月１日（水）にかけて」「４月４日（土）」となっています。 雨シミュレーション３０日（月）～４月４日（土）
水不足のため「恵みの雨」ですが、お花見の時季に最悪な「うらめしい雨」です。今週は、次から次へと前線を伴い「低気圧」がやってきて、雨の日が多いでしょう。
、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。【警報級の可能性】がある時間帯は？
「大雨警報の可能性」がある時間帯は、福岡県は、「今夜から３１日（火）夜遅くにかけて」 佐賀県は、「今夜から３１日（火）明け方にかけて」
３１日（火）は、昼頃まで雨で、いったん雨はやむでしょう。４月１日（水）は、再び雨でしょう。 ４月２日（木）は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。 ４月３日（金）は、下り坂に向かい雨が降り出すところがあるでしょう。 ４月４日（土）は「低気圧」が前線を伴って通過する見込みで、再び大雨の可能性があります。
シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。九州地方 各都市の週間予報（３１日（火）～ ４月６日（月））
週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。
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