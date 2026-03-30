板谷由夏、お酒に合う“今夜のおかず”6品公開「最高のメニュー」「白ワインがすすみそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】女優の板谷由夏が3月29日、自身のInstagramを更新。お酒に合うおかずを公開した。
【写真】50歳2児の母女優「朝からしっかり作ってさすが」冷ご飯活用した手作り朝食
板谷は「今夜のおかずという名のアテ」と記し、料理の写真を複数枚投稿。「頂きものトマト ＠hosokawaai」と料理家の細川亜衣氏のアカウントをメンションし、鮮やかでみずみずしいカットトマトを披露している。その他のメニューは、みょうがのピンクが色鮮やかな「新わかめと茗荷のお酢の物」と香ばしく仕上がった「やんちゃ唐揚げ」、春を感じる「菜の花とシラス」と「切り干し大根と鶏肉、新キャベツの和え物」など旬の食材をたっぷりと使った彩り豊かな料理に「おじゃがのお味噌汁」と、白ワインに合わせた献立となっている。
この投稿は「最高のメニュー」「食卓が華やぐ」「盛り付けも綺麗でお店みたい」「白ワインがすすみそう」「真似したい献立がいっぱい」と反響を呼んでいる。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆板谷由夏、お酒に合う“今夜のおかず”披露
板谷は「今夜のおかずという名のアテ」と記し、料理の写真を複数枚投稿。「頂きものトマト ＠hosokawaai」と料理家の細川亜衣氏のアカウントをメンションし、鮮やかでみずみずしいカットトマトを披露している。その他のメニューは、みょうがのピンクが色鮮やかな「新わかめと茗荷のお酢の物」と香ばしく仕上がった「やんちゃ唐揚げ」、春を感じる「菜の花とシラス」と「切り干し大根と鶏肉、新キャベツの和え物」など旬の食材をたっぷりと使った彩り豊かな料理に「おじゃがのお味噌汁」と、白ワインに合わせた献立となっている。
◆板谷由夏の投稿に「最高のメニュー」と反響
この投稿は「最高のメニュー」「食卓が華やぐ」「盛り付けも綺麗でお店みたい」「白ワインがすすみそう」「真似したい献立がいっぱい」と反響を呼んでいる。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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