ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想 1.0% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.7% 前回 1.9%（前年比)
予想 1.1% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.9% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:00
イスラエル中銀政策金利（3月）
予想 4.0% 前回 4.0%（基準金利)
23:30
パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり）
31日
5:00
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
G7財務相中銀総裁・エネルギー相、中東情勢協議
米連邦議会上院イースター休暇のため休会（4月10日まで）
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想 1.0% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.7% 前回 1.9%（前年比)
予想 1.1% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.9% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:00
イスラエル中銀政策金利（3月）
予想 4.0% 前回 4.0%（基準金利)
23:30
パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり）
31日
5:00
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
G7財務相中銀総裁・エネルギー相、中東情勢協議
米連邦議会上院イースター休暇のため休会（4月10日まで）
※予定は変更されることがあります。