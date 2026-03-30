ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00

予想 1.0% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.7% 前回 1.9%（前年比)

予想 1.1% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.9% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



22:00

イスラエル中銀政策金利（3月）

予想 4.0% 前回 4.0%（基準金利)



23:30

パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり）



31日

5:00

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）





英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）

G7財務相中銀総裁・エネルギー相、中東情勢協議

米連邦議会上院イースター休暇のため休会（4月10日まで）





※予定は変更されることがあります。

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