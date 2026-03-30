21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想　1.0%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.7%　前回　1.9%（前年比)
予想　1.1%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.9%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

22:00
イスラエル中銀政策金利（3月）
予想　4.0%　前回　4.0%（基準金利)

23:30　
パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり）

31日
5:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）


英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
G7財務相中銀総裁・エネルギー相、中東情勢協議
米連邦議会上院イースター休暇のため休会（4月10日まで）


※予定は変更されることがあります。