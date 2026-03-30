来月から自転車に青切符制度が導入されるのを前に、日本自転車普及協会が、自転車交通安全ポータルサイト「自転車ルール.jp」を公開しました。



自転車利用者がライフステージに合わせた安全知識を体系的に学べるサイトになっています。

■自転車利用者の交通違反にも”青切符”が導入

来月1日から、16歳以上の自転車利用者による交通違反に対し、反則金の納付を求める交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。





■制度の導入はもう目前…どんなことが違反になるの？

これまで「指導・警告」で済んでいた信号無視や一時不停止、スマートフォンを使用しながらの「ながら運転」などの違反行為に対して反則金が科されることになります。警視庁によりますと、交通事故全体が減少傾向にある中で、自転車が関連する事故が占める割合は年々増加していて、おととしには23.2％に達しました。さらに、自転車が関与した死亡・重傷事故の約73.2％において、自転車側に何らかの法令違反が認められている事実も明らかになっています。

そんな中、自転車利用者からは「自分に必要な情報をどこで得ればよいかわからない」という声があったということです。



今回公開されたサイトは、官民が連携して、実効性のある交通安全教育を普及させるための情報基盤として構築され、単なるルール紹介に留まらず、利用者の年齢や状況に合わせた「自分事化できるコンテンツ」を軸に構成されています。



青切符制度については、制度導入に向けた不安を解消するため、制度の概要、取り締まりの対象となる事例、制度前と制度後の違いなどがわかりやすくまとめられています。

■交通安全の第一歩 自転車のルールを再チェック

このほか、自転車交通安全の第一歩となる「安全利用五則」や、一般的な自転車のルール、点検のポイント、保険についての解説もあります。



また、自転車はライフスタイルや体の成長・変化とともに使用用途が異なり、交通事故原因は世代によって異なるため、ライフステージに合わせた具体的な事故例と注意点を紹介し、自分事としてとらえやすいページも作成されました。



自転車の交通違反に対する青切符制度の導入により、自転車の安全な利用への意識がこれまで以上に求められます。



ルールを確認し、安全に利用するようにしましょう。



「自転車ルール.jp」はこちらからご覧ください。

https://jitensha-rule.jp/