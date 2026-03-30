元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る

2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。

▶【画像を見る】真剣に、時に笑みを浮かべながら話す 元TOKIO・山口達也さん

山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。

さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。

現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。

講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。

【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

からの続き

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

芸能界での羨み・恨み 依存は「あらゆる不安から始まった」

自らが「アルコール依存症」であったことを認めた山口さん。何故こんなことになったのか、山口さんの「答え合わせ」の日々は続きました。

振り返れば全ての始まりは、「単なる不安」だったと話します。

（山口 達也さん）

「こんなの、誰だってある不安ですよ。朝起きた時のだるさ、めんどくささ。今日も何か起こるかもしれない、誰々に会っちゃうかもしれない、嫌なことが起こるかもしれない。やりたくない、出たくない。不安です。孤独の第一歩です」

また、人と比べることも、問題の一つだったと振り返ります。

（山口 達也さん）

「みんな優秀だな。あの人いいな。立派だな。かっこいいな、という感覚、、、これは向上心にもつながる大事なものです」

「しかし、それが『なんでだろう？またあいつか。いや、あいつばっかりうまくいくんだよ』という『羨み』が『恨み』に変わっていく。これがどんどん自分を壊していくんです」

「なんでこうなんだよ、なんで俺はここにいるんだ」

（山口 達也さん）

「なんでだろう？なんで俺が生きてるのにこうなんだよ。なんで俺はここにいるんだろう？なんでこのグループにいるんだろう。なんで俺は生きてんだろうか？」

「こういう風に自分で追い込んでいく、こういう風に孤独になる、、、これが入り口というか、そこにお酒があったり、仲間がいたり、どこに引っ張られるか、どこを自分が選ぶか」

「本当に、人って『正しく生きたい生き物』だと思うんですけど、それでも逆の方向に行ってしまうこと、間違っている方向を選んだりする」

「やっぱり心が疲れていたり壊れかけていたりすると、そっちに行ってしまう、それが人間だと思っています」

「自分をみじめだと思っちゃう」低すぎる自己肯定感に

これが、山口さん自身の「低すぎる自己肯定感」につながっていったといいます。自分のことが、全く認められない状態でした。

（山口 達也さん）

「同じ志をもったコミュニティに行くと、『下じゃん』と。自分を肯定する方法が分かんなかったんです、『なんでダメなんだろう』の方を選択していく。孤独感です」

「20代の頃は、夢をもって友達を増やして酒を飲んでいた。それが飲み方が変わって、孤独になっていったっていうことです」

「仕事以外で人と会うのが、もう嫌だったんでしょうね、自分がみじめだと思っちゃうから。そうやって酒を飲んで、自分を殺していっていたわけで」

「じゃあどうするの、って話です」

山口さんはここから、「回復への道」を自ら探るようになりました。

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

に続く

【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」