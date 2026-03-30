「ブラジルが６月までに準備できていないと思うか？」W杯まで約２か月半。イングランド指揮官は自信あり「我々は準備万端だ」
北中米ワールドカップまで、あと約２か月半。各出場国が準備を進めるなか、イングランド代表はどういう状況か。現地３月31日に行なわれる日本代表戦の前日会見に出席したトーマス・トゥヘル監督が明かした。
――フランスなどの他の代表チームと比べてどうか。そう問われた指揮官は、「分からない。比較はできない」と応じ、「我々のメンバー構成や対戦相手を見れば分かるだろう。まだ３月だ。これまでのキャンプの進め方には満足している」と続ける。
27日にはウルグアイ代表と対戦し、１−１のドローだった。トゥヘル監督は「ほとんどの段階で、我々は多くのことを正しく行なってきた。お互いをより深く知るために、今こそ、こうしたテストをする必要がある」と話し、“王国”を例に挙げて、次のように話す。
「ブラジルが６月までに準備できていないと思うか？ 彼らは準備しているだろう。本番になれば、３月のことは考えないもの。我々は準備万端だ」
チーム作りに確かな自信があるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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――フランスなどの他の代表チームと比べてどうか。そう問われた指揮官は、「分からない。比較はできない」と応じ、「我々のメンバー構成や対戦相手を見れば分かるだろう。まだ３月だ。これまでのキャンプの進め方には満足している」と続ける。
27日にはウルグアイ代表と対戦し、１−１のドローだった。トゥヘル監督は「ほとんどの段階で、我々は多くのことを正しく行なってきた。お互いをより深く知るために、今こそ、こうしたテストをする必要がある」と話し、“王国”を例に挙げて、次のように話す。
「ブラジルが６月までに準備できていないと思うか？ 彼らは準備しているだろう。本番になれば、３月のことは考えないもの。我々は準備万端だ」
チーム作りに確かな自信があるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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