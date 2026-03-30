日本戦の前日会見に出席したトゥヘル監督。ここまでのチーム作りには「満足している」と話す。（C）Getty Images

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　北中米ワールドカップまで、あと約２か月半。各出場国が準備を進めるなか、イングランド代表はどういう状況か。現地３月31日に行なわれる日本代表戦の前日会見に出席したトーマス・トゥヘル監督が明かした。

――フランスなどの他の代表チームと比べてどうか。そう問われた指揮官は、「分からない。比較はできない」と応じ、「我々のメンバー構成や対戦相手を見れば分かるだろう。まだ３月だ。これまでのキャンプの進め方には満足している」と続ける。
 
　27日にはウルグアイ代表と対戦し、１−１のドローだった。トゥヘル監督は「ほとんどの段階で、我々は多くのことを正しく行なってきた。お互いをより深く知るために、今こそ、こうしたテストをする必要がある」と話し、“王国”を例に挙げて、次のように話す。

「ブラジルが６月までに準備できていないと思うか？ 彼らは準備しているだろう。本番になれば、３月のことは考えないもの。我々は準備万端だ」

　チーム作りに確かな自信があるようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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