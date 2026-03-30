29日、弥彦村でプラスチック製品を製造する工場が燃えるなど、県内では28日から30日にかけて火事が相次ぎました。空気が乾燥し、一度火が付くと燃え広がりやすいというこの時期。消防は、火の取り扱いに注意を呼び掛けています。



29日未明、火事があったのは弥彦村にあるJEJアステージの工場です。



懸命に消火活動が行われる中、真っ赤に燃え上がる炎……



＜カメラマン＞

「火災があった工場です。屋根が崩れ落ちて原型をとどめていません」





プラスチック製品の製造をするこちらの工場。発生からおよそ12時間後に火は消し止められました。警察などによりますとケガ人はいませんでしたが、およそ8000平方メートルの工場と倉庫が焼ける被害を受けました。火事が相次いだこの週末。新潟市南区では28日、山田孝史さん（69）の住宅から出火。木造一部2階建ての住宅が全焼し焼け跡から2人の遺体が見つかりました。通報をした家主の山田さんと、同居する母親（100）と連絡が取れていません。＜付近の住民＞「朝の5時ちょっと前です。サイレンが鳴ってて向こうに真っ赤な炎が上がってる。怖いですよ本当に、近所で火事あったなんて」さらに29日は、村上市で一般住宅3棟とガレージなどを焼く火事が発生。火事があった家に住む横瀬宏さん（70代）と連絡が取れなくなっていて、現場付近から一人の遺体が見つかっています。30日も、長岡市で住宅が燃える火事があり、少なくとも2人が病院に搬送されています。空気が乾燥し火が燃え広がりやすい春先。消防はガスコンロやストーブの周囲に燃えるものを置かないなど火災への注意を呼び掛けています。