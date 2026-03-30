春の悩みの種、花粉症はペットにも影響を与えています。ペットの花粉症の見分け方、そして対応方法を紹介します。

【写真を見る】ペットにも花粉症がある！しかも人間とは症状が違う！ 見分け方と対応方法とは？ 気が付いた時には酷く悪化しているケースも...（山形）

大内希美アナウンサー「この時期、花粉症で辛い思いをしているのは人間だけではないんです。あなたの大切なペットも花粉症のサインを出しているかも」

ぽかぽか陽気が心地よく、お散歩日和なこの季節。しかし・・・

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「ワンちゃんネコちゃんにも花粉症はあります。花粉の舞う春と秋に多くなる」

「山形霞城どうぶつ医療センター」の高野儀之院長です。

ペットの花粉症について知らない飼い主が多いといいます。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「『花粉症あるんですか？』『私たちと一緒ですよね』というリアクションする方がとても多い。『これが花粉症なんだ』と分からない人の方が多いと思う」

■人とは違う症状

イヌやネコにもある花粉症。しかし、その主な症状は人とは違うといいます。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「人間だとくしゃみとか目がかゆいとか鼻水とかの症状が出るが、ワンちゃんネコちゃんだと皮膚に出ることが多い。飼い主さん的にはこの子が花粉症だと断定するのは難しい」

イヌやネコは体が毛で覆われているため皮膚の症状は見えにくく、分かりにくいものです。そのため、飼い主が生活の中で、ペットの異変に気が付いてあげることが重要です。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「なかなか皮膚の症状が見えることが少ないので舐めだしたり掻きだしたりというところで気が付くことが多い」

■検査で「花粉症」と確定診断できない

イヌやネコの場合、人のように検査で「花粉症」だと確定診断することはできません。そのため、ダニや食物アレルギーなど他の要因も含めた総合的な検査が必要になります。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「花粉症単体で発症しているのか皮膚のバリア機能が弱ってしまってばい菌などが悪さをして皮膚の病気が出ているのかは（病院で検査をしないと）分からない。色々な結果を組み合わせて診断しながら薬を選んでいくのがすごく大事」

■気が付いた時には酷く悪化しているケースも...

飼い主が気が付く方法の１つが、去年、おととしのペットの様子を思い出してみることです。毎年、春や秋の花粉が飛ぶ時期に皮膚を舐めだしたり掻きだしたりしている場合は花粉に反応している可能性があります。

動物は症状を言葉で伝えられないため飼い主が気が付いた時には酷く悪化しているケースもあります。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「Ｑ花粉症って人間にとってもかなり辛いもの。動物にとっても相当辛いですよね？）辛いと思う。あの子たちって喋れないので酷いと足先を血や骨が出るまでかじってしまう子も実際にいる。あの子たちが症状を出すってよっぽどのこと」

皮膚トラブルの悪化は細菌への感染などを引き起こす恐れもあります。ペットの小さなサインを見逃さずに速やかに受診することが大切です。

■効果的な対策は？

では、ペットの花粉症に効果的な対策はあるのでしょうか。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「家の中に持ち込まないというのがすごく大事。動物の体って毛があるので付着した花粉を家の中に持ち込まないように家の前でタオルで拭いてあげるとか」

また、散歩の際に服を着させてあげることや、部屋の中に空気清浄機を置くことも効果的だということです。

花粉症を発症してしまったイヌやネコも、人と同様、症状と上手く付き合っていくしかありません。

ペットが快適に過ごせるように飼い主が日頃の様子を観察し、正しい対策を取ってあげることが大切です。

山形霞城どうぶつ医療センター 高野儀之 院長「アレルゲンに触れないようにするのはなかなか難しい。なにかいつもと違うような症状がでたらすぐに受診してもらうことがかゆみとかから動物を救ってあげられる一番の方法なのかなと思う」