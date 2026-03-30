プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」。

28日と29日、ホームで「仙台89ERS」と対戦し、連勝を収めました。

序盤から激しい攻防となった28日のGAME1。

ヴェルカは第1クオーター、1点のリードを許します。

第2クオーターに入ると、仙台の連続得点で一時は相手に流れが傾きかけます。

しかしヴェルカは、イ・ヒョンジュンやジョンソンの3ポイントなどで反撃。

流れを引き戻し、前半を50対46とリードして折り返します。

後半も一進一退の攻防が続き、迎えた最終第4クオーター。

ブラントリーのスティールから馬場の、“BABABOOM”。

最後まで果敢に攻め続けたヴェルカが終盤に仙台を振り切り、99-94で競り勝ちました。

29日のGAME2では、序盤は最大14点のリードを許すなど、苦しい展開に。

しかし第2クオーターに入り、ジョンソンが魅せます。

フリースローを含め放ったシュートすべてを決める14得点の活躍をみせるなど、同点に追いついて後半へ。

勢いづいたヴェルカは第3クオーター、熊本から加入したばかりで今節初出場となったライトフットが豪快なダンクなどで流れを引き寄せると、第4クオーターには、イ・ヒョンジュンの3ポイントシュートなどで突き放し、88対75で勝利しました。

今節は2位の名古屋が連敗したため、ゲーム差が「2」に広がり、ヴェルカの西地区優勝マジックは「12」となっています。

次節は4月1日、アウェーで「大阪エヴェッサ」と対戦します。