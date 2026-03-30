高市首相は、今月おこなった日米首脳会談で、ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐる法的な制約には、「憲法も含まれる」と伝えたことを明らかにしました。

中道改革連合 階幹事長

「私は首相はちゃんと憲法上の制約あると伝えたと考えておりますが、間違ってますか」

高市首相

「我が国の法律の範囲内で、できることとできないことがある旨を伝え、これについて詳細に説明をしました。あえて憲法も含むのかというお話ではございますので、憲法も自衛隊法も含まれるということでございます」

衆議院の予算委員会で、野党・中道改革連合の階幹事長は、「自衛隊派遣の要請をかわすことができるのは憲法9条があればこそ」「憲法9条を守り、生かしていくことがこれから必要不可欠だ」などと主張しました。

これに対し高市首相は、「憲法の規定の中にあっても法律の範囲内で自衛隊を海外に派遣し、海外でさまざまな貢献をしている」と述べました。

一方、参議院の予算委員会では、高市首相がホワイトハウスで歴代大統領の肖像画を見学した際、バイデン前大統領だけが自動の署名機の写真になっているのを指さし、笑顔を見せたことについてその真意を問われました。高市首相は、「本当に驚いた」「バイデン氏も含めて歴代全ての大統領に敬意を抱いている」と釈明し、あざ笑ったとの指摘を否定しました。