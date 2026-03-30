歌手の和田アキ子が３０日に自身のインスタグラムを更新し、最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」についてつづった。

「昨日、ＴＢＳ『アッコにおまかせ！』レギュラー放送最終回を迎えました」と書き出した和田。

「最後の挨拶でもお伝えしましたが、ここまでやってこられたのは、番組のスポンサーになっていただいた企業の皆様、番組を制作してくれたスタッフの皆様、いつも生放送を盛り上げてくれた、１回出ても、３０年以上出ても、同じ準レギュラーの皆様、そして何よりも、１９８５年１０月の放送開始から、日曜日の１１時４５分にチャンネルを合わせていただいて、ご覧いただいた視聴者の皆さんのおかげです。生放送で４０年以上やれた事を、自分の中で誇りに思っております」と、各方面に対する感謝の気持ちを記した。

そして、改めて「心から、感謝の気持ちを込めて。 本当にありがとうございました これからも、よろしくお願いします」とつづり、番組のセットを背景に笑顔でピースサインをする様子が、直筆のサインと「ありがとう！」と直筆メッセージと共に収められている写真を公開した。

この投稿には「アッコさんお疲れ様でした」「４０年凄いですね！」「日曜日といえばアッコさんでしたよ」「小さい頃から家族でずっと見てきた番組なので終わってしまったのが今でも信じられません」「次の日曜日からなんの番組観たら良いんだろう」「レギュラー陣の皆さんが最後アッコさんの歌を歌われたのが凄く感動しました」「これからも変わりなくお元気で」「一生現役で頑張って下さい 大好きです」といったコメントが寄せられている。