2児の母・西山茉希「西山家の春集会」10人分の料理動画に絶賛の声「品数豊富で豪華」「おしゃれな料理」
【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの西山茉希が3月30日、自身のInstagramを更新。10人分の料理を作っている動画を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル、椎茸醤油漬け・焼肉サラダ…大人6人・子供4人の食卓
西山は「＃大人6人」「＃子供4人」のハッシュタグを添え、「西山家の春集会」とコメント。牛肉茄子えのきのオイスター炒め、ウズラの椎茸醤油漬け、エビと枝豆トマトのガーリックオイル漬け、ホタテマリネスライス、焼売、焼肉サラダ、抹茶ロールといちごのプレートなど前菜からデザートまで13品の献立を記して「とかとか。すっちゃかめっちゃかクック」とつづり、手際よく次々とそれらの料理を仕上げていく過程を動画で紹介し、笑顔の家族が集合する様子も公開した。
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「料理上手」「どれも美味しそう」「おしゃれな料理」「尊敬する」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル、椎茸醤油漬け・焼肉サラダ…大人6人・子供4人の食卓
◆西山茉希、10人分の料理動画公開
西山は「＃大人6人」「＃子供4人」のハッシュタグを添え、「西山家の春集会」とコメント。牛肉茄子えのきのオイスター炒め、ウズラの椎茸醤油漬け、エビと枝豆トマトのガーリックオイル漬け、ホタテマリネスライス、焼売、焼肉サラダ、抹茶ロールといちごのプレートなど前菜からデザートまで13品の献立を記して「とかとか。すっちゃかめっちゃかクック」とつづり、手際よく次々とそれらの料理を仕上げていく過程を動画で紹介し、笑顔の家族が集合する様子も公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「料理上手」「どれも美味しそう」「おしゃれな料理」「尊敬する」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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